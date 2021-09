Imperia, «L’ordinanza è illegittima»: denunciato il sindaco Claudio Scajola

Imperia. «L’ordinanza è illegittima e un sindaco non può fare quello che vuole, ci sono delle leggi da rispettare». A dichiararlo è Giuseppe Lo Iacono, operaio di Arma di Taggia, coordinatore regionale del partito “Più Italia” che nel tardo pomeriggio di ieri ha sporto una formale denuncia ai carabinieri di Sanremo contro il sindaco di Imperia Claudio Scajola per l’ordinanza a sua firma che prevede l’obbligo del green pass per i dipendenti e gli utenti del Comune.

Oltre alla denuncia, Lo Iacono, ha presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica. «Avevo già contattato il Garante della Privacy, presentando un ricorso contro l’ordinanza di Scajola – spiega Lo Iacono – Non sono un no vax e ritengo offensivo etichettare le persone. Ho semplicemente agito come cittadino che si sente offeso da tutta una serie di provvedimenti che a mio avviso sono illegittimi».

Secondo Lo Iacono, Scajola non essendo un medico non potrebbe affermare che un vaccino è buono o cattivo. Sotto accusa anche l’ipotesi di acquistare un lettore di green pass da installare all’ingresso del palazzo comunale con i soldi dei contribuenti.