Imperia. L’attività dell’Oneglia Calcio riparte. Dopo il lungo stop a causa del Covid, finalmente i giovani imperiesi possono di nuovo fare sport e giocare a calcio. Oggi i calciatori dell’Oneglia hanno affrontato i pari di età dell’Atletico Argentina sul campo di Pontedassio.

«Con tanto entusiasmo ripartiamo. Dopo un anno di stop ripartire è importante, anche per i ragazzi e per il settore giovanile è importante ritornare alla normalità e a fare movimento» – dice Alessandro Brancatelli, vicepresidente dell’Oneglia Calcio – «Abbiamo una squadra di giovani, abbiamo puntato soprattutto su di loro, perché non giocando più nell’Imperia da noi trovano un altro sfogo. Cerchiamo di divertirci. Abbiamo fatto questa squadra solo esclusivamente per divertirci, poi se arriva anche il risultato ben venga».

«Siamo felici di ripartire e speriamo di non fermarci più. Mi auguro di fare un bel campionato. Il nostro obiettivo è quello di salvarsi, visto che abbiamo fatto una squadra di ragazzi tutti nuovi. Con i ragazzi è già un mese e mezzo che ci alleniamo e si allenano tutti i giorni con voglia e allegria. I giovani hanno bisogno di giocare e lavorare, specialmente tecnicamente visto che sono un po’ indietro, ma abbiamo tempo» – afferma Gianni Bella, allenatore dell’Oneglia Calcio.

(Foto e video di Christian Flammia)