Imperia. Si è svolto in serata il tradizionale spettacolo pirotecnico legato alla manifestazione “Le Vele d’Epoca”. Per la prima volta, i fuochi sono stati esplosi a pelo d’acqua, dal centro del porto che ospita le regine del mare, in modo che fossero visibili da tutta la città. Un omaggio di Imperia ai suoi cittadini e agli equipaggi degli storici natanti che hanno preso parte alla ventiduesima edizione del raduno.

