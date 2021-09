Imperia. La Banda Musicale Riviera dei Fiori, Filarmonica Città di Imperia, ieri sera ha invitato nella propria sede l’assessore regionale Marco Scajola per un incontro: «Grazie agli amici della Banda Musicale Riviera dei Fiori, Filarmonica Città di Imperia, per l’invito e per il piacevole incontro avuto ieri. Le bande musicali rappresentano un patrimonio da valorizzare. Durante l’incontro ho voluto consegnare una targa della Regione Liguria, a firma anche del Presidente Giovanni Toti, per testimoniare la stima, l’amicizia e la riconoscenza per una realtà che da molti anni opera sul territorio. Complimenti a tutti i membri per l’impegno e la dedizione».

Commenta il Presidente della Banda, l’avvocato Giovanni Di Meo: «La Filarmonica Città di Imperia è onorata per questo riconoscimento ed è grata per il supporto fondamentale che da anni riceve dall’assessore Marco Scajola e dalla Presidenza della Regione. Un’istituzione tradizionale cittadina che esiste dal 1814 ha bisogno del sostegno di tutti per continuare a vivere, allietare le persone e auspicabilmente essere riscoperta. Grazie di tutto!».