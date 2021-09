Imperia. Le Vele d’Epoca, dalla prossima edizione, saranno un evento nazionale con il patrocinio del ministero del Turismo. Lo ha annunciato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a margine di una visita istituzionale a Imperia, dove si sta svolgendo il ventiduesimo raduno delle Vele d’Epoca.

«Ho la fortuna di conoscere questa fantastica manifestazione da tanti anni – ha aggiunto – Quest’anno è un anno particolare, l’anno della ripresa dopo questo terribile evento Covid. Si riparte alla grande, però non ci accontentiamo. Ne parlavamo prima con il sindaco Scajola. Penso che sia proprio ora di dire che questa grande manifestazione imperiese va portata a livello nazionale, quindi sarà mia cura fare in modo che questo diventi un evento nazionale con tanto di promozione e patrocinio da parte del ministero del Turismo in in modo che sia chiaro che questo è l’evento nazionale delle vele d’epoca come è giusto che sia. E’ storia, tradizione e qualità».

Foto 5 di 8















Raggiante il sindaco Claudio Scajola che quest’anno ha insistito per organizzare lo storico raduno, insieme ad Assonautica, in tempo record vista l’incertezza del momento legata alla pandemia da Covid-19.