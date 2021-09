Imperia, la Guardia costiera salva due turisti tedeschi

Imperia. Due bagnanti, un uomo ed una donna di nazionalità tedesca, sono stati salvati dai militari della Guardia costiera. Si trovavano in mare a circa 150 metri di distanza dalla riva di fronte alla spiaggia della Galeazza, intorno alle 14.

Chi lì ha visti in difficoltà – probabilmente la corrente li stava trascinando al largo – ha chiamato i soccorsi, che si sono materializzati di lì a poco nella motovedetta Cp 826 della capitaneria di porto di Oneglia, specializzata nel compito Sar (Search and rescue – ricerca e recupero). Via terra sono accorsi anche gli operatori del 118, insieme al personale Guardia costa. Le condizioni di salute dei due turisti sono apparse sin da subito buone.