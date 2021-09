Imperia, la bidella ribelle torna a scuola senza green pass. Il preside Ronco: «Domani verrà sospesa»

Imperia. Torna a scuola senza green pass per il quarto giorno consecutivo dalla ripresa delle lezioni. Laura Muratore, donna “simbolo” di chi vuole continuare a lavorare nelle scuole pubbliche senza vaccinarsi, è stata nuovamente allontanata, questa mattina, dal preside del Ruffini Luca Ronco. Quello di oggi potrebbe trasformarsi nell’ultimo giorno di stipendio per l’operatrice scolastica che, a partire da domani, si vedrà sospendere a tempo indeterminato dal dirigente scolastico se si ripresenterà alle porte del plesso senza green pass.

A confermarlo è lo stesso preside Ronco, che chiarisce: «Anche questa mattina la signora si è recata a scuola senza green pass. Sono stato costretto ad allontanarla, per fortuna senza che ci sia stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine. Domani, allo scoccare del quinto giorno senza green pass dovrò procedere alla sospensione, così come previsto dalla normativa in vigore, qualora l’operatrice si ripresenti sul posto di lavoro in assenza del certificato verde». Per Muratore la sospensione significherebbe rimanere a casa senza stipendio fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino al termine del periodo emergenziale decretato dal presidente della Regione Giovanni Toti. Per lei, le porte della scuola torneranno ad aprirsi quando potrà dimostrare di essere in possesso del tanto contestato green pass.