Imperia. Città del capoluogo in lutto per la prematura scomparsa di Luca Verda, morto all’età di 50 anni per un infarto.

Era un autista della Riviera Trasporti e fino a ieri aveva lavorato regolarmente.

La notizia della morte di Luca Verda, molto conosciuto a Imperia, ha lasciato increduli amici e conoscenti, che hanno scritto molti messaggi di cordoglio alla famiglia sui social.