Imperia, “Il contrasto all’abusivismo professionale”: incontro dell’Ordine Tsrm e Pstrp

Imperia. Si è svolto ieri mattina un incontro sull’abusivismo delle professioni sanitarie organizzato dall’Ordine TSRM e delle Professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona. Al centro del dibattito il ruolo e le competenze che l’ordine deve mettere in campo per contrastare la piaga dell’abusivismo professionale, a garanzia dei cittadini e dei professionisti che, onestamente, si sono formati e hanno assolto agli obblighi di legge per esercitare la propria professione. All’iniziativa hanno preso parte, oltre ai rappresentanti delle 19 professioni sanitarie e dell’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisiotetapisti, i componenti del consiglio direttivo dell’ordine, il tenente colonnello Daniele Quattrocchi, comandante del Nucleo antisofisticazione sanità (NAS) dei carabinieri della Liguria, Teresa Calandra, presidente della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, Alessandro Beux, componente del Comitato centrale della FNO, con delega agli aspetti giuridici e medico-legali e l’avvocato Giovanna De Vita, legale dell’Ordine ligure.

«L’Ordine, che ha funzioni di vigilanza a tutela del cittadino, verifica il possesso dei requisiti per esercitare la professione. “Il contrasto all’abusivismo professionale” è il tema dell’incontro che abbiamo organizzato al fine di avviare una interlocuzione con le Autorità competenti e i rappresentanti delle nostre professioni sanitarie» – sostiene Antonio Cerchiaro, presidente dell’Ordine.

«Per combattere l’esercizio abusivo della professione bisogna cominciare dalla prevenzione, anche attraverso percorsi di informazione del cittadino, affinché tutte le professioni sanitarie che concorrono a garantire la sua salute ed il suo benessere siano conosciute e riconosciute» – afferma la presidente della FNO, Teresa Calandra. Per verificare se un professionista sanitario sia abilitato a svolgere la propria attività, l’Ordine TSRM e PSTRP mette a disposizione – per le professioni a esso afferenti, http://www.tsrmgeimsv.net/19professioni – uno strumento di ricerca sul proprio sito internet al seguente link http://www.tsrmgeimsv.net/ricerca-iscrizioni/. Nel caso in cui si pensa di essere davanti a un sospetto abuso professionale, si può procedere all’eventuale segnalazione, seguendo la procedura presente al seguente link: http://www.tsrmgeimsv.net/segnalazione-presunto-abuso-professionale/