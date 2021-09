Imperia. Il campo di atletica “A. Lagorio” cambia volto. La nuova struttura sportiva, in un’area completamente riqualificata, è stata inaugurata nel pomeriggio alla presenza del sindaco Claudio Scajola, dell’assessore Simone Vassallo, delle autorità civili e militari, delle società sportive e di personalità importanti del mondo dello sport imperiese, come l’atleta olimpionico Davide Re.

«Abbiamo speso tante risorse per fare un campo d’eccellenza. Caratteristiche fondamentali sono state inserite in questa pista di atletica per far crescere dei campioni, come è cresciuto Davide Re e Luminosa Bogliolo» – dichiara il sindaco di Imperia, Claudio Scajola – L’obiettivo è di attirare atleti anche da altre parti d’Italia, che approfittando del clima particolare di Imperia possono fare gli allenamenti all’aperto anche fuori stagione».

«Sono felicissimo di essere qui oggi e di vedere questa nuova pista blu – afferma il campione imperiese Davide Re – Sono arrivato alle due del mattino per essere qui da Roma, ma non potevo mancare, visto che sono cresciuto su questo campo. Mi ricordo ancora i primi anni quando la pista non era neanche di 400 metri. Sono sicuro che il nuovo impianto sarà la base per il futuro di tante giovani speranze».

(Foto e video di Christian Flammia)