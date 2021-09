Imperia, crescono le start-up ma la provincia resta l’ultima in Liguria

Imperia. Nel 2021 crescono le start-up in Liguria che, al mese di agosto, hanno raggiunto quota 299. É quanto emerge dallo studio condotto dalla compagnia assicurativa BNP Paribas Cardif, in occasione del contest per le idee innovative Open-F@b Call4Ideas.

Le imprese innovative sono aumentate anche nella provincia di Imperia; sul territorio se ne contano attualmente undici, due in più rispetto al 2020, vale a dire il 4,6% del totale regionale; un dato in crescita, ma che la colloca comunque all’ultimo posto tra le province liguri.

La provincia in cui si è registrata la crescita più importante è Genova con 192 start-up, l’80,3%, seguono La Spezia con 20 e l’8,4% del totale e Savona con 16 e il 6,7% del totale.