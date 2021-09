Imperia, black out in ospedale: urgenze dirottate, rinviati interventi di routine

Imperia. Un guasto dell’impianto elettrico ha causato un black out di 17 minuti all’ospedale di Imperia. E’ successo nel pomeriggio. A causa dell’interruzione di energia elettrica gli interventi di routine e le operazioni programmate sono state rinviate, mentre per evitare possibili problematiche nel corso di intervento, alcune urgenze vengono dirottate all’ospedale di Sanremo e in altre strutture.

Il guasto dovrebbe essere completamente ripristinato entro domani mattina.