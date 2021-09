Imperia, auto si ribalta: ferita famiglia con neonato

Imperia. Un’auto si è ribaltata sul Lungomare Amerigo Vespucci. E’ successo nel pomeriggio nei pressi del McDonald’s.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, automedica del 118 e quattro ambulanze per soccorrere le persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale: una famiglia, composta da marito, moglie e due bambini piccoli, tra i quali uno di quattro mesi. Fortunatamente non sembrano aver riportato ferite gravi, ma uno dei bimbi è stato trasportato al Gaslini per accertamenti. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.