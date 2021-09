Il super IJE fa tappa a Sanremo in attesa del Monaco Yacht Show

Sanremo. Il super yacht IJE – 107 metri – costruito nel 2019 dai cantieri Benetti, è oggi in rada a largo di Portosole per la preparazione del Monaco Yacht Show (22-25 settembre), dove sarà in vendita a 175 milioni di euro. Nelle complesse operazioni di allestimento dell’imbarcazione c’è anche la mano di operatori locali tra cui Med Yacht Services, agenzia marittima di Sanremo di proprietà di Riccardo Ciani, che si occupata di gestire la parte amministrativa, tecnica e logistica, e dell’avvocato matuziano Matteo Andracco che ha curato la parte legale e della contrattualistica commerciale con i contractors.

L’armatore del mega yacht è James Packer, imprenditore e investitore miliardario australiano, magnate dei media, che ha fondato un impero mondiale del gioco d’azzardo. Noto anche per essere stato fidanzato per 3 anni con la cantante Mariah Carry .