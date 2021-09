Il Sanremo Rugby aderisce all’open day nazionale

Sanremo. Sabato 25 settembre, dalle 10:30 alle 12, anche il Sanremo Rugby, aderirà all’open day nazionale gratuito, indetto dalla Federazione italiana rugby, per l’iniziativa valida per dai 4 ai 16 anni. L’appuntamento è nella struttura sportiva di atletica e rugby a Pian di Poma a Sanremo.

Sarà un esordio storico, quello che sabato 25 settembre vedrà andare in scena la prima edizione del Rugby Open Day organizzato a livello nazionale dall’area Promozione & Sviluppo della Federazione Italiana Rugby. «Lo sport può contribuire in maniera significativa a migliorare la vita delle persone – introduce l’evento il responsabile nazionale di Promozione & Sviluppo, Francesco Grosso – Il rugby per noi ha significato e significa principalmente questo, ed è esattamente questo che desideriamo condividere con la prima edizione del Rugby Open Day. Vogliamo essere aperti, accoglienti, competenti, perché la famiglia del rugby italiano cresca e diventi sempre più grande».

Attraverso un preciso format organizzativo elaborato nelle scorse settimane, l’Open Day 2021 avrà uno svolgimento uniforme ovunque e fornirà strumenti ed indicazioni tecniche per il suo sviluppo secondo le linee guida disegnate dal gruppo di lavoro. Al termine della giornata, ad ogni partecipante sarà rilasciato un “Certificato di Amicizia” firmato dal presidente della Federazione Italiana Rugby. Per la provincia di Imperia, seguirà l’evento Massimo Zorniotti,

responsabile locale dello sviluppo della Federazione Italiana Rugby.

Cosa serve?

– scarpe da ginnastica, se le hai meglio con i tacchetti in gomma (tipo calcio)

– pantaloncini e t-shirt (ricambio) e felpa

– bottiglietta d’acqua

– asciugamano

«I tecnici del Sanremo Rugby vi aspettano al campo per conoscere uno sport unico, dove mente e corpo si fondano all’unisono dando vita ad un divertimento assicurato. Ci vediamo sabato al campo!» – dicono gli organizzatori.