Il Roca Team alla sua prova più bella, per i monegaschi prima storica in Eurolega

Principato di Monaco. Dopo la bellissima vittoria in Eurocup, ottenuta espugnando il difficile parquet di Kazan il Roca Team affronta per la prima volta nella sua storia l’Eurolega, il massimo torneo per club del basket continentale. Per capire il contesto in cui la squadra monegasca dovrà giocare, iniziamo a dire che l’Eurolega è la seconda lega cestistica al mondo, dopo l’inarrivabile NBA, e che è formata da 11 club fondatori, con licenze almeno decennali, e da altri sette club con licenze di varia durata, tra cui le due finaliste dell’Euroclub della precedente stagione.

Queste squadre danno vita ad un campionato con girone all’italiana, andata e ritorno; le prime otto vanno ai playoff, al meglio delle 5 partite, e le quattro vincenti giocano le Final Four ad eliminazione diretta. Da ottobre a maggio è una stagione intensa: tra campionati ed Eurolega le migliori squadre giocano circa 90 partite ufficiali nella stagione. Olimpia Milano, Real Madrid, Barcellona, CSKA Mosca, le greche Panatinaikos e Olympiakos, le turche Efes e Fenehrbahce, Maccabi, Zalgiris, il Bayern: c’è tutto il meglio della storia del grande basket europeo, per dare vita ad un torneo di alto livello tecnico e giocato con una intensità incredibile dalla prima partita alla finale

Ogni gara può essere decisiva per qualificarsi ai playoff, e si gioca un basket fisico superiore a quello della stessa NBA: per informazioni chiedere ad un certo Kevin Durant, o a Damian Lillard, due fuoriclasse americani che allo Olimpiadi hanno dovuto fare i conti con la Francia, vincendo si la medaglia d’oro ma anche dovendo aprire gli occhi su quanto sia competitivo il basket europeo in genere. Ed è in questo contesto che l’AS Monaco si prepara ad entrare, provenendo da un campionato di alto livello come quello francese e col viatico di una vittoria in Eurocup ottenuta con pieno merito, ben sapendo che sarà un viaggio in salita, difficile ma proprio per questo ancora più bello e importante.

A guidare il Roca Team sarà ancora l’esperto e vincente coach “Z”, al secolo Zvezdan Mitrovic, montenegrino che ha già affrontato l’Eurolega nel biennio 2018-2020 ben figurando sulla panchina dei lionesi dell’Asvel, con cui ha vinto anche un campionato francese, oltre a tre Coppe di Francia nel suo primo passaggio a Monaco. Tre sono i giocatori chiave di questa squadra, in attesa di analizzare in profondità il roster del team del Principato, elementi che per esperienza internazionale e valore individuale sono chiamati a ricoprire un ruolo di leadership in questa nuova sfida.

Il primo è il centro lituano Donatas Motiejunas, 30 anni, 213 cm ed una solida carriera NBA prima di passare quattro anni in Cina: è lui l’uomo con la migliore esperienza internazionale, ed è un poco anche il punto di riferimento per i compagni, oltre che colui che dovrà dare solidità sotto canestro, dove gli avversari non mancano. Secondo elemento di rilievo è il play guardia francese Leo Westermann, che è passato in molte squadre di Eurolega ad alti livelli, vincendo Campionati e Coppe nazionali a volontà : sarà lui a dover spiegare ai compagni, giorno dopo giorno, cosa sia davvero l’Eurolega.

Terzo uomo di riferimento è la guardia serba Danilo Andjusic, di scuola Partizan, capocannoniere dello scorso campionato francese, ultimo ad arrendersi tra i suoi quando l’Italia espugnando Belgrado ha staccato il biglietto per le Olimpiadi, anche lui trentenne di lungo corso e vasta esperienza. Come prima impressione, quando una squadra ha in panchina un ex jugoslavo, ed ha serbi e lituani nelle sue file si capisce che c’è tutto per fare bene: vi racconteremo questo viaggio, in un mondo magari nuovo ma affascinante ed eccitante.

Marco Ghisalberti, Basket Room.

Segui tutta l’Eurolega su :

www.basketroom.it