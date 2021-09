Il pilota della Ferrari Charles Leclerc al Centro Sportivo di Camporosso

Camporosso. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ieri sera ha visitato il Centro Sportivo di Camporosso. Dopo lo sfortunato Gp di Russia, che ha concluso 15esimo, il giovane monegasco è sceso in campo per un match tra amici sul campo a 7.

Lo annuncia l’Unione Sportiva Camporosso sui social: «Il presidente Demme con il direttore generare Aimone e il direttore sportivo Lettieri danno il benvenuto a Leclerc al Centro Sportivo di Camporosso. Il campione di Formula 1 e pilota della Ferrari ha fatto una sgambettata con gli amici sul campo a 7. I nostri ragazzini sono entusiasti per aver conosciuto Leclerc».

Dopo aver giocato diverse volte a calcetto all’oratorio Don Bosco a Vallecrosia, Leclerc sceglie un’altra struttura della provincia di Imperia in cui divertirsi e mantenersi in forma in vista delle prossime gare del Mondiale 2021 di Formula 1. Domenica 10 ottobre sarà infatti impegnato sul circuito di Istanbul per il Gp di Turchia.

(Foto da pagina Facebook di Unione Sportiva Camporosso)