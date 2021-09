Vallebona. Il futuro di Vallebona al centro di un incontro con l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola. Ieri pomeriggio, dopo aver visitato i luoghi caratteristici del paese, l’assessore Scajola ha incontrato il sindaco Roberta Guglielmi e l’Amministrazione comunale per un confronto sui possibili interventi di riqualificazione urbana che potrebbero migliorare Vallebona.

«Regolarmente giro i diversi paesi, le località e soprattutto questo stupendo entroterra. Il sindaco Roberta Guglielmi da tempo mi aveva invitato a venire a visitare il paese per parlare anche di progetti di riqualificazione urbana che interessano Vallebona, vediamo dove possiamo intervenire come Regione per dare una mano a questa comunità e fare ancora più bello questo paese che è già bellissimo» – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola.

di 36 Galleria fotografica Visita dell’assessore regionale Marco Scajola a Vallebona









Foto 4 di 4







Un’occasione per condividere idee e progetti per rendere migliore il paese. «Un confronto importante per capire se possiamo chiedere i 5 milioni di euro previsti dal programma regionale di rigenerazione urbana destinato anche ai piccoli comuni» – afferma il sindaco Roberta Guglielmi.