Imperia. Quarantadue mesi intensi, trascorsi al servizio dell’Arma dei Carabinieri e dei cittadini, così come vuole la tradizione della Benemerita. Il colonnello Andrea Mommo, dall’aprile 2018 comandante provinciale dei carabinieri, parte alla volta di Catanzaro, in Calabria, dove ricoprirà il prestigioso incarico di Capo di Stato Maggiore.

Difficile riassumere in poche parole l’attività dell’Arma in oltre tre anni sotto il comando del colonnello, che dal momento del suo insediamento ha chiesto ai suoi uomini impegno e sacrificio per aumentare la presenza dei carabinieri sul territorio e rispondere così alle più diverse necessità dei cittadini, in primis il bisogno di sentirsi sicuri e protetti, senza dimenticare la lotta al crimine e ai reati più odiosi, come le truffe nei confronti degli anziani.

Ai successi investigativi, si sono susseguiti momenti di sconforto, come la morte del luogotenente Antonio Zappatore, comandante della stazione dei carabinieri di Pieve di Teco, che si è tolto la vita nell’ottobre del 2019. Un dramma che ha scosso tutta l’Arma.

Al posto del colonnello Mommo, prenderà il comando il parigrado Marco Morganti, che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di capo ufficio al comando provinciale di Genova.