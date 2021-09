Il camper vaccinale dell’Asl1 in tour nel Golfo Dianese

Diano Marina. Continua il “Progetto vaccinale di prossimità”. Modalità itinerante e importante opportunità per aumentare la copertura vaccinale in tutte le fasce di popolazione, a partire dal 24 settembre, sarà nel Golfo Dianese.

Pertanto dalla prossima settimana, la squadra composta da personale sanitario dell’Asl1, a bordo di un mezzo mobile, inizierà da Diano Arentino, per poi toccare i comuni di Diano Castello, Diano San Pietro, Villa Faraldi e San Bartolomeo al Mare.

Il format è quello simile agli Open Day e alle Open Night, ovvero l‘accesso alle vaccinazioni è libero e senza prenotazione. Ecco nel dettaglio il calendario del Progetto vaccinazioni di prossimità:

– 24 settembre 2021, Diano Arentino, presso l’ambulatorio medico comunale “Aldo Trucco” alle 15;

– 24 settembre 2021, Diano Castello, presso l’ambulatorio medico in piazza del Comune alle 16;

– 24 settembre 2021, Diano San Pietro, presso piazzale della chiesa di San Nicola adiacente all’ambulatorio medico comunale;

– 27 settembre 2021, Villa Faraldi, presso le ex scuole di Riva Faraldi, alle 15;

– 27 settembre 2021, San Bartolomeo al Mare, sul lungomare delle Nazioni, 49 in prossimità della sede Avis.