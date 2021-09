Il cammino di Santiago nel dianese anche a settembre

‘Il cammino di Santiago per tutti’, l’iniziativa di Padre Luca Parechini in occasione dell’Anno Santo Jacobeo 2021, già svoltasi nello scorso agosto, è riproposta anche per questo mese di settembre.

Il primo appuntamento tenutosi domenica 5, sarà replicato il 12, 19 e 26 settembre con il raduno, alle 17, presso la chiesetta di Villa Scarsella con la preghiera del pellegrino e partenza; alle 17,30 sosta del pellegrino presso il Ponte Romano e, quindi, alle 17,55 l’arrivo alla chiesa di San Giacomo in Calderina, dove sarà celebrata la Santa Messa.

In occasione dell’ultimo appuntamento del 26 settembre si svolgerò la commemorazione per il 15° anniversario della scomparsa in Afghanistan dell’alpino dianese, Giorgio Langella.

Patrocinato dal Comune di Diano Marina e sostenuto da GM e Associazione Nazionale Alpini, , l’evento è gratuito e tutti potranno partecipare nel rispetto delle distanze e delle normative anti-Covid.