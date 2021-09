Il Black Friday è in arrivo: cosa ne pensano gli Italiani

Il 26 novembre non è proprio dietro l’angolo, ma del Black Friday o Venerdì Nero se ne parla tutto l’anno. Le principali catene di negozi e i relativi store online stanno mettendo a punto le strategie di vendita più efficaci, in una sfida all’ultimo cliente.

Ma gli italiani cosa pensano del Black Friday?

Un recente sondaggio su un campione di 1000 partecipanti promosso dal portale di codici sconto Discoup.com non lascia margine di dubbio: gli italiani hanno adottato il Black Friday e lo considerano a tutti gli effetti l’evento di shopping più importante dell’anno.

Del resto, i dati rilevati parlano di un trend in crescita costante per il nostro paese. Nel 2018 gli italiani hanno effettuato 2.240.000 ricerche finalizzate ad acquisti nell’ultimo weekend di novembre. Nel 2019 e 2020 tale valore è aumentato rispettivamente fino a 2.740.000 e 3.550.000. Per il 2021 si stima una crescita del giro di affari pari al 20% con oltre 4.300.000 di utenti della rete interessati a effettuare acquisti in occasione del Black Friday.

Il sondaggio sopraccitato conferma questi dati e la crescita della popolarità del Venerdì Nero. Le domande proposte ai partecipanti erano le seguenti:

1. Pensi di acquistare qualcosa online in occasione del Black Friday?

2. Hai già individuato un acquisto in occasione del Black Friday?

3. Ritieni davvero vantaggiosi gli sconti del Black Friday?

4. Quanto intendi spendere in occasione del Black Friday?

5. Sai già in quale sito effettuerai il tuo acquisto in occasione del Black Friday?

L’analisi dei dati raccolti in questo modo ci permette di comprendere meglio questo fenomeno di massa e le nuove modalità di acquisto degli italiani.

Pensi di acquistare qualcosa online in occasione del Black Friday?

Per il 91,2% degli intervistati la risposta è stata sì. Ne consegue che per gli utenti del web il Black Friday non è una novità, ma una tradizione acquisita. Molti tra i partecipanti hanno addirittura affermato di considerare il Black Friday un’ottima opportunità per comprare in anticipo i regali di Natale. Il restante 1,8%, tuttavia, si dimostra ancora diffidente a effettuare acquisti online, continuando a preferire il rapporto diretto con i negozianti di fiducia.

Hai già individuato un acquisto in occasione del Black Friday?

Il 74,9% ha risposto affermativamente. Questo dato dimostra una certa maturità tra chi effettua acquisti tramite la rete. Esiste una nuova fascia di consumatori che non compra a caso, ma programma le proprie spese con cura, confrontando le offerte dei vari store e assicurandosi che l’acquisto comporti un reale vantaggio in termini economici.

Ritieni davvero vantaggiosi gli sconti del Black Friday?

In questo caso la risposta è stata quasi unanime. Il 94,1% degli intervistati ha risposto sì. Questo dato assume particolare interesse se rapportato all’esito della prima domanda. Anche chi è restio a effettuare acquisti online ritiene in una certa misura che le promozioni del Black Friday possano essere davvero vantaggiose.

Quanto intendi spendere in occasione del Black Friday?

Forse è questa la domanda di maggiore interesse per gli addetti ai lavori. Gli intervistati hanno risposto come segue: il 27,5% ha indicato un budget di 100€, il 26,5% di 200€, il 15,9% di 300€, mentre il restante 23% ha dichiarato di voler spendere fra i 400 e 500€! Numeri che fanno pensare. Se stanno così le cose, infatti, le famiglie italiane risparmiano in previsione del Black Friday.

Sai già in quale sito effettuerai il tuo acquisto in occasione del Black Friday?

Anche in questo caso la risposta è stata quasi del tutto unitaria: il 95% degli intervistati indica Amazon come e-store di riferimento per i propri acquisti. È lecito affermare che la maggior parte degli intervistati identifica il Black Friday con la grande catena di shopping statunitense. Il dato non deve stupire più di tanto. Nel 2020 il Black Friday è stato un vero evento per Amazon, che ha registrato un record di incassi senza precedenti. I clienti hanno approfittato dell’occasione per svuotare le proprie wishlist, con sconti che sono arrivati a sfiorare il 70% del prezzo originale dei prodotti. E il 2021, non c’è dubbio, non sarà da meno.

A giocare a favore di Amazon certamente c’è l’esperienza consolidata di migliaia di clienti, già avvezzi alle sue procedure di acquisto. Amazon ha un’APP dedicata: basta un click tramite smartphone per ricevere a casa l’oggetto desiderato. Altro fattore da non trascurare è la grande varietà dell’offerta del colosso americano: non dimentichiamo che marchi come Unieuro e Mediaworld, finanche piccoli commercianti e artigiani, commercializzano i propri prodotti su questa piattaforma.

Amazon spesso prolunga sconti e promozioni per tutta l’ultima settimana di novembre, per quella che ha preso il nome di Black Week. In questo periodo una pagina del sito viene appositamente dedicata ai prodotti oggetti a promozioni. Gli sconti possono avere una durata prolungata nel tempo, limitata a qualche ora o concludersi con l’esaurimento delle scorte. Successivamente viene anche lanciato il Cyber Monday, altri giorni di offerte specifiche per tutti i prodotti di natura tecnologica. Secondo il fatturato del 2020, i prodotti più venduti l’anno scorso includono tra le altre cose gli smart speaker della linea Echo, aspirapolveri Dyson, frigoriferi Beko, iPhone e prodotti Apple.

La preferenza degli utenti per Amazon può essere inoltre individuata nel programma Amazon Prime, che già conta centinaia di iscritti. Questa soluzione, a fronte di un abbonamento annuale di 36€ o mensile di 3,99€, azzera i costi di spedizione per qualsiasi acquisto. L’iscrizione prevede un mese di prova gratuito, al termine del quale potrà essere confermata o annullata dal cliente.