“I venerdì ai giardini della Spes”, a Ventimiglia ultimo incontro con “Deboli e soli”

Ventimiglia. Si concludono domani, 3 settembre alle 17 gli incontri della serie “Deboli e soli”, ospitati nella cornice de “I venerdì ai Giardini della Spes”. L’appuntamento conclusivo, anche in vista della ripresa della didattica, si terrà presso la sede della Spes, in corso Limone Piemote 63, a Ventimiglia, e avrà per tema “Soggetti deboli nella scuola”. A introdurre i lavori sarà la professoressa Debora Roncari, docente del liceo Aprosio di Ventimiglia.

A seguire le relazioni di Biagia Vermi, docente di sostegno, che parlerà su “Come è cambiato il sistema del sostegno e due suggerimenti”; Rosa Stancati (Docente di sostegno e referente per l’IC 2 Cavour), sul tema “Un focus sulle relazioni interpersonali nella fragilità”; dottor Giuseppe Trucchi (Neuropsichiatra infantile) su “Alisa e le relazioni tra Asl, scuola e famiglie”. A chiudere i lavori saranno Ilaria Coromines e Maria Grazia Sciotto (docenti di sostegno dell’IC Val Nervia) che parleranno su “Una risposta possibile dalle associazioni di volontariato”.

A seguire, è prevista, dalle 19, una cena sociale al costo di 10 euro, con il seguente menù; frittatine alle erbe, bruschetta, polpo con patate, pasta alle verdure, crostata alla marmellata. Il ricavato sarà destinato ai progetti di “Bimbi di strada” in Congo. Prenotazioni fino alla mezzanotte di giovedì 2 settembre al numero 328 2647905.