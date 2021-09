I No vax sfilano a Monaco, corteo nelle vie del Principato

Monaco. Stop all’obbligo del green pass, i No vax sfilano per le vie del Principato. Il movimento francese contro l’obbligo vaccinale si è riunito questo pomeriggio, intorno alle 14, in boulevard des Moulins, da dove è partito un corteo che è arrivato fino alla piazza della chiesa di Sainte Dévote. La contestazione arriva a pochi giorni dall’introduzione del green pass dal 23 agosto per l’accesso ai locali pubblici.

E’ la prima volta che il movimento No vax sfila per le vie del piccolo Stato sovrano. La manifestazione è stata scortata da alcune pattuglie della polizia locale monegasca. Circa un centinaio i partecipanti.