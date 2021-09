I diritti degli artisti e delle etichette indipendenti tema di due convegni a Sanremo

Sanremo. Nell’ambito del Festival Sanremo Rock & Trend Festival 2021 (6-11 settembre), “Evolution” organizza un doppio convegno dal titolo “L’importanza dei diritti connessi per gli artisti e per le etichette indipendenti italiane”. Gli incontri, che vedranno come relatore il presidente della società di collecting, Massimo Benini, si terranno venerdì 10 settembre alle 16 presso il Teatro dell’Opera del Casinò e sabato 11 settembre alle 12.00 presso il Teatro Ariston.

Spesso i proventi spettanti ai produttori di fonogrammi ed agli artisti interpreti ed esecutori, che derivano da diritti connessi – diritti di sfruttamento economico dell’opera registrata su supporto fisico o digitale – e diritti di copia privata – l’equo compenso per l’archiviazione e la riproduzione di musica e video su qualsiasi supporto dotato di memoria – non vengono incassati, perché i titolari non sanno di averne diritto.

Per “Evolution” è importante che questi compensi vengano correttamente ripartiti nella misura di quanta musica è stata prodotta ed immessa sul mercato. Con questo obiettivo, organizza il doppio convegno dedicato a giovani artisti e produttori indipendenti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.