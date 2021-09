Ventimiglia. E’ guerra a suon di post su Facebook tra il consigliere comunale della Lega Marcello Bevilacqua ed il consigliere regionale del Partito Democratico, nonchè ex sindaco, Enrico Ioculano.

A dare il via alla contesa è stato il capogruppo del Carroccio che, ieri, ha postato un inequivocabile «Sapete dove porterei tutti clandestini? Sotto casa di chi sostiene il PD» per poi, nei commenti, elencare il primo di questi che gli è venuto in mente, ovvero il politico dem.

Ioculano, dal canto suo, non ha tardato nella replica, arrivata dopo qualche ora sempre sul social di Zuckemberg: «Eccolo qua il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Ventimiglia. Noto per i suoi silenzi in consiglio comunale, si trasforma in leone su fb – affonda l’esponente del PD, per poi aggiungere – Un capogruppo vero si occupa di risolvere i problemi, ci mette la faccia, non si nasconde dietro accuse ad altri, affronta le discussioni in Consiglio, di persona, non teme il confronto e rispetta l’avversario. Uno inadeguato al ruolo come te Marcello Bevilacqua fa quello che fai tu: scappa dai problemi, non li affronta, si lamenta degli altri (soprattutto quando governa Comune, Regione e ha un sottosegretario agli interni), istiga, tace quando deve parlare e parla quando dovrebbe tacere».

Ribatte ancora Bevilacqua che, in un altro post, attacca ancora il suo rivale che, a suo dire, al posto di svolgere il suo ruolo di consigliere fa «il bullo» su Facebook per poi dichiarare quanto prende Ioculano di stipendio in Regione: 13.209 euro mensili. E per ora la guerra dei post sembra finita.