“Guida al cinema di fantascienza di John Carpenter”: l’ultima fatica del sanremese Prevosto

Sanremo. È uscito “Guida al cinema di fantascienza di John Carpenter”, una raccolta di foto e interviste totalmente inedite a cura del sanremese Paolo Prevosto. John Carpenter, considerato da decenni “maestro dell’horror”, ha in realtà donato molte pietre miliari anche al genere fantascientifico. Un volume incentrato su ciò che Carpenter ha fatto per il cinema di fantascienza. Questo libro è scritto grazie all’incontro personale con questo straordinario regista, e grazie a numerose interviste rilasciate all’autore dagli addetti ai lavori, che presero parte ai progetti di Carpenter. La scelta di impostare questo libro con un taglio decisamente documentaristico, è dovuta al desiderio di esporre i fatti, epurandoli da congetture o valutazioni estranee ai film in oggetto. Un documento straordinario che svela l’ideazione e la costruzione di effetti speciali e miniature, senza tralasciare quelle che furono le difficoltà di produzione. Il tutto senza dimenticare le memorabili colonne sonore. Con la prefazione del regista Enzo G. Castellari.

Paolo Prevosto, esperto di cinema di fantascienza ed effetti speciali, cura da alcuni anni il magazine online FantascienzaItalia, da lui ideato. Collezionista di livello europeo fin dai primi anni ’90, ha raccolto oggetti di scena originali provenienti dalle più famose produzioni cinematografiche, oggetti originali utilizzati nelle missioni spaziali NASA ed internazionali e, data la sua passione per la storia, oggetti di militaria come la macchina Enigma. Dal 2013 compone musica con lo pseudonimo di “Simulakrum Lab”, vantando collaborazioni con Cody Carpenter, figlio del regista, Claudio Simonetti e molti altri.