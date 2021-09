Green pass, tamponi a prezzi agevolati: intesa tra Comune di Taggia e Acad

Taggia. A partire dal primo ottobre coloro che avranno necessità di effettuare il tampone per ottenere il green pass, potranno recarsi presso l’Acad situata in via Nino Pesce 26, ad Arma di Taggia.

«Questo nuovo servizio che avrà un prezzo agevolato – dichiara il consigliere con delega alla Sanità Giancarlo Ceresola – è il frutto di un’intesa raggiunta tra il Comune di Taggia e l’Acad. Il laboratorio analisi attivo nella nostra provincia da oltre 30 anni, si è reso disponibile ad effettuare i tamponi dal primo ottobre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 senza appuntamento».

Per informazioni rivolgersi al numero 0184.532532 dalle 12 alle 15.