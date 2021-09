Gli immobili di lusso trainano la ripresa, raddoppiano i paperoni che desiderano casa in Riviera

«Senza ombra di dubbio l’indiscussa qualità degli immobili che proponiamo, difficile da trovare altrove. Sono attici e ville di gran pregio che il cliente può visionare di persona oppure mediante collegamento in videocall. Lo scorso anno c’è stato anche chi ha deciso di acquistare una villa da 350 metri quadri con piscina, giardini e alberi di agrumi, vista mare, solamente vedendola sul nostro canale YouTube, che ha appena compiuto 10 anni. Internet ormai rappresenta uno strumento indispensabile nel nostro lavoro perché ci permette di entrare maggiormente in contatto con i possibili acquirenti. Anche qui la qualità è essenziale: ecco perché ci siamo specializzati in riprese in 4k con l’uso di droni. Ecco perché oggi vendere un immobile di pregio online, senza sopralluogo sul posto del cliente, non è più una missione impossibile.