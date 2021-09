Girato nel Ponente Ligure il video del nuovo singolo del trio Diego Genta e Nina & Simone

Imperia. Il trio Diego Genta e Nina & Simone hanno recentemente pubblicato il loro ultimo singolo “Gaia”, che segue il brano “Dewdrops” (versione pop), con ben 13000 ascolti su Spotify. Venerdì 1 ottobre uscirà il video musicale, realizzato nelle location più suggestive del Ponente Ligure (Cervo, Cipressa, Imperia, Vellego e Passo del Ginestro) dai due giovani filmmaker locali Nadia Pratibha de Velo e Federico Zavaglia.

Diego originariamente ha scritto la melodia per pianoforte e voce. Il compositore spesso si ispira ai meravigliosi paesaggi della costa ligure e alle emozioni che la natura evoca. Nina e Simone hanno amato fin da subito questo brano e hanno voluto creare un arrangiamento pop e tutti e tre insieme hanno trasformato il brano ispirandosi ad atmosfere chill out/lounge. Nina ha pensato ad un testo che ringraziasse Gaia (terra in greco) per il suo amore e la sua generosità verso tutti noi.

«Siamo tutti molto preoccupati per il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità, e questa canzone vuole essere un piccolo contributo per aumentare la consapevolezza e proteggere il nostro ambiente. Se sapessimo e sentissimo veramente che siamo tutti parte di un unico essere vivente, staremmo più attenti alle nostre azioni e al modo in cui trattiamo il prossimo, la natura e tutte le creature, grandi e piccole» – spiega il trio Diego Genta con Nina & Simone.

Mixaggio di Ithil World Mastering & Recording Studio, Giovanni Nebbia. Copertina: Foto di Diego Genta e Nina&Simone di Marco Muriella.