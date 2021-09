Giornate Europee del Patrimonio, musica e cultura sulle note della Sinfonica di Sanremo

Sanremo. Le Giornate Europee del Patrimonio 2021 sono dedicate all’inclusione: quali migliori linguaggi, universali e senza confini, dell’arte e della musica? La Direzione regionale Musei Liguria, con i propri siti di Forte Santa Tecla a Sanremo e dell’Area Archeologica di Nervia, avvia in questa occasione una proficua collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Una serie di concerti, eseguiti iodall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, accompagnerà il pubblico alla scoperta di questi due straordinari monumenti della Riviera di Ponente che si propongono, non solo come luoghi d’arte, ma come palcoscenici per le attività culturali del territorio.

Con questi eventi inizia una partnership tra Direzione regionale Musei e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che si auspica porterà alla realizzazione di nuovi appuntamenti a partire dalla primavera prossima, in sinergia con i Comuni di Sanremo e di Ventimiglia.

Sabato 25 e domenica 26 settembre alle ore 11.00 al Forte Santa Tecla, il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibirà in due concerti con brani dal repertorio di F.J. Haydn, F. Danzi, D. Agai.

Alle ore 10.00 e alle ore 12.00 sarà inoltre possibile visitare, insieme al Direttore del Forte, le terrazze che a breve verranno riconsegnate alla città dopo un lungo e delicato intervento di restauro.

Per l’accesso all’area di cantiere di Santa Tecla è richiesto di indossare scarpe chiuse. Per ragioni di sicurezza la visita è accompagnata. Per ragioni logistiche le terrazze non sono ancora accessibili a persone con disabilità motorie.

Prenotazione obbligatoria: drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.itdrm-lig.fortesantatecla@beniculturali.it 0184.252320

Ingresso 4 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito (minori anni 18)

Green Pass obbligatorio.

La suggestiva cornice del Teatro romano di Ventimiglia, presso l’Area Archeologica di Nervia, ospiterà un doppio appuntamento: sabato 25 e domenica 26 settembre alle ore 18.00 e alle ore 19.45, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà brani di Rossini e Mozart.

Sabato 25 dalle ore 15.00 alle 17.00 sarà inoltre possibile visitare l’Area archeologica di Nervia – prenotazione consigliata – con un focus sulle ultime ricerche: dagli scavi in corso