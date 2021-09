Giornate europee del patrimonio, le iniziative in provincia di Imperia

Imperia. In occasione delle Gep – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), promosse dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione europea, i cittadini della provincia di Imperia, il 25 e il 26 settembre, potranno visitare monumenti e siti storici, artistici e naturalistici seguendo il tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, che vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini di ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione di “Heritage: All inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Ecco le iniziative in provincia di Imperia:

Bordighera, Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5, aprirà le sue porte con visite guidate sabato alle 11 e alle 17 e domenica alle 11 e alle 17. E’ obbligatorio il green pass. Entrata gratuita. Prenotazioni al 3472364922.

Cervo, domenica si terrà l’evento “La cultura e la magia di Cervo attraverso i suoi palazzi”. Oltre all’usuale apertura domenicale del Polo Museale al Castello dei Clavesana, saranno aperti ai visitatori in via straordinaria Palazzo Viale e il Bastione di Mezzodì, luoghi di interesse storico-culturale normalmente chiusi al pubblico. Sarà così possibile riscoprire le bellezze del borgo medievale con un tour tra la storia, il territorio e la sua cultura. Gli orari di apertura saranno unificati per i tre siti: dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. L’accesso ai siti è gratuito, con obbligo di esibizione del green pass. Non è richiesta prenotazione.

Cipressa, sabato e domenica apre Villa Biener Arte Contemporanea, in via Fossati 80. Visite guidate al sito dovuto all’estro e alla vena artistica di Judit Török e al compagno e artista Carlo Maglitto. Necessario il Green Pass. Entrata gratuita. Prenotazioni al 3480050238.

Diano Marina, sabato il Museo Civico del Lucus Bormani nella mattinata ospiterà una delegazione dell’Università di Vilnius (Lituania) per far conoscere le testimonianze della stratificata occupazione umana dei territori del Golfo dianese dal paleolitico all’età moderna. La visita costituisce una nuova tappa del Progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of the University of Vilnius and Liguria”, coordinato dal professor Diego Ardoino del Dipartimento di linguistica e letteratura italiana dell’Università degli Studi di Vilnius e dalla dottoressa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che intende promuovere anche presso l’ateneo lituano lo studio della storia, dell’archeologia, dell’etnografia e della lingua del territorio del Ponente Ligure e del dianese in particolare, mettendo in evidenza i collegamenti tra Baltico e Mediterraneo. Nel pomeriggio al Marm sarà possibile visitare gratuitamente il percorso espositivo del museo dalle 15 alle 17. L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in stretta collaborazione con il Settore Cultura e Turismo del Comune di Diano Marina e con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Prenotazioni a 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Imperia, sabato dalle 9 alle 13 all’I.I.S. G. Ruffini, in via Terre Bianche 2, conferenza a cura di Alessandro Carassale, Claudio Littardi, Angelo Nicolini e Paolo Veziano, mentre domenica dalle 9 alle 13 l’Archivio di Stato, in viale Matteotti 105, presenta Frontiera Judaica: un approfondimento sulla presenza della comunità ebraica nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah attraverso la lettura di antichi documenti. Per prenotazioni: as-im@beniculturali.it. Obbligatorio il Green Pass.

Molini di Triora, sabato e domenica apre Casa Ballestra Dimora Storica, in via Case Soprane 13, gestita e valorizzata dai proprietari Daniela e Giacomo Lantrua. Sono possibili visite guidate. Necessario il Green Pass. Entrata gratuita. Prenotazioni al 3349324232.

Ranzo, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile andare alla scoperta della Chiesa di San Pantaleo. Per informazioni contattare il Comune di Ranzo (0183/318085-3668159682 – protocollo@comune.ranzo.im.it).

Rezzo, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile andare alla scoperta del Santuario di Maria Bambina. Per informazioni contattare il Comune di Rezzo (0183/34015 – info@comune.rezzo.im.it).

San Bartolomeo al Mare, sabato alle 13.30 in Borgata San Matteo, presso l’area manifestazioni dell’Associazione San Matteo, giornata dedicata a presentare alcune delle principali bellezze storico-artistiche e paesaggistiche del comune di San Bartolomeo al Mare e del Golfo Dianese ad una delegazione di sedici membri della Presidenza della Facoltà di Lettere e Lingue dell’Università di Vilnius, verrà presentato il progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of Vilnius University and Liguria” che unisce il Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana dell’Università di Vilnius, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Circolo Culturale “Cà de Pujö“ e l’ASD San Matteo, istituzioni alle quali si è recentemente associato il nuovo centro di Baltistica attivo presso l‘Institut für Slavische Sprachen und Literaturen dell’Università di Berna.

Sanremo, sabato e domenica alle 11 al Forte Santa Tecla, il quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibirà in due concerti con brani dal repertorio di F. J. Haydn, F. Danzi, D. Agai. Alle 10 e alle 12 sarà inoltre possibile visitare, insieme al direttore del Forte, le terrazze che a breve verranno riconsegnate alla città dopo un lungo e delicato intervento di restauro. Per l’accesso all’area di cantiere di Santa Tecla è richiesto di indossare scarpe chiuse. Per ragioni di sicurezza la visita è accompagnata. Per ragioni logistiche le terrazze non sono ancora accessibili a persone con disabilità motorie. Prenotazione obbligatoria a drm-lig.fortesantatecla@beniculturali.itdrm, lig.fortesantatecla@beniculturali.it o allo 0184.252320. Ingresso 4 €, ridotto 2 € (18-25 anni), gratuito (minori anni 18). Green Pass obbligatorio.

Ventimiglia, al Mar – Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ingressi ridotti per tutti, al prezzo simbolico di 1 euro. Domenica dalle 9 alle 12.30 si terrà “Il bestiario del Museo. Alla ricerca dell’animaletto perduto”, attività ludico-didattica dedicata alle famiglie, per rendere la visita all’affascinante collezione museale un momento di scoperta e collaborazione tra grandi e piccini attraverso giochi e prove da superare insieme. E’ necessario il Green Pass. Per prenotazioni contattare lo 0184/351181, scrivere a museoventimiglia@gmail.com o su www.marventimiglia.it. La suggestiva cornice del Teatro romano di Ventimiglia, presso l’Area Archeologica di Nervia, ospiterà invece un doppio appuntamento: sabato e domenica alle 18 e alle 19.45, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo eseguirà brani di Rossini e Mozart. Sabato dalle 15 alle 17 sarà inoltre possibile visitare l’Area archeologica di Nervia, prenotazione consigliata. Domenica visite guidate anche al Museo preistorico nazionale dei Balzi Rossi.