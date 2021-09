Giornata da avvistamenti record nel Ponente a bordo della Corsara di Golfo Paradiso

Giornata record a bordo della Corsara: l’ammiraglia ponentina della Compagnia dei Battelli di Golfo Paradiso Whale Watching. Ieri sono state ben cinque le specie di cetacei osservate su otto conosciute in tutte il mondo. Due gruppi di stenelle striate hanno accompagnato la Motonave fino a un fondale di circa 2mila metri.

L’equipaggio e i passeggeri hanno potuto osservare non solo quattro balenottere comuni in alimentazione e molto socievoli bensì, dalla Motonave sono stati osservati anche trenta esemplari di globicefalo. Dopo ben due anni si è riusciti ad avvistare animali di questo genere. Quasi quaranta in tutto – intorno alla barca – che si sono fatti ammirare dai passeggeri a bordo in tutti i modi.

Le emozioni non sono finite qui; appena girata la prua verso Andora ecco sette dorsi di zifi (compresi una mamma e cucciolo) che si sono avvicinati alla Corsara per nulla spaventati. Uno di loro, inoltre, ha iniziato a saltare molto vicino alla barca.

Proprio poco prima di entrare in porto c’è stato il tempo di ammirare anche tre tursiopi: cetacei già conosciuti e catalogati nel ponente.

Una giornata memorabile che entrerà sicuramente nella storia del whale watching.