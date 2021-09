Giacomo Chiappori chiarisce la questione dell’antenna ai Pini del Rosso

Diano Marina. Interpellato nuovamente questa mattina sulla querelle riguardante l’antenna ai Pini del Rosso, il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, molto laconicamente e serenamente ha dichiarato: <<Come ho già ampiamente spiegato, io e la mia amministrazione abbiamo sempre tutelato e salvaguardato il nostro territorio. Se il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, anziché invocare l’intervento della sua polizia municipale e intervenire sulla stampa mi avesse semplicemente chiamato al telefono, gli avrei tranquillamente chiarito la situazione; il suo modo di fare non mi è sembrato bello e noi non vogliamo tornare a subire l’enorme ingerenza che si è già ampiamente verificata in passato sul nostro territorio di competenza>>.

Sulla questione Chiappori chiarisce che il posizionamento dell’antenna è stato autorizzato sia dalla Sovraintendenza, sia dalla Regione e che tale apparecchiatura permetterà lo smantellamento delle molte altre presenti e rimarrà la sola e unica a garantire la ricezione delle reti Mediaset, ribadendo <<Tutti amano le comodità, il cellulare che prende, la Tv visibile in chiaro senza decoder, e via dicendo e, per avere tutto ciò, è necessaria la presenza di certe apparecchiature. Quindi, quando si parla di certi argomenti, lo ribadisco, sarebbe stato meglio alzare il telefono invece di parlare ad altri: lo sgarbo è stato nei miei confronti. Io non mi sono mai permesso di parlare del porto o della ciclabile di Imperia, non vedo quindi il perché di tali interferenze da parte del sindaco del capoluogo>>.

Carte in regola, dunque, per il sindaco Giacomo Chiappori che, fino alla scadenza del suo mandato, continuerà a vigilare sul suo comune e ne difenderà il territorio, anche da ingerenze esterne.