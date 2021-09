Ventimiglia. Il Comune di Ventimiglia ha affidato all’avvocato Mauro Vallerga di Genova l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale dell’Ente, come si legge nella determina firmata dal segretario generale Monica Di Marco, «per un parere di precontenzioso ed un supporto di consulenza gestionale relativamente ad alcuni aspetti legali inerenti alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento».

L’incarico, per un totale di 6.090,24 euro, è stato affidato dopo che la ditta Colombo, storico e attuale gestore dei parcheggi a pagamento a Ventimiglia, ha inviato, lo scorso 8 settembre, una lettera al Comune nella viene proposto all’Ente di rinunciare all’affidamento transitorio della gestione degli stalli. Il Comune di Ventimiglia, infatti, aveva indetto una gara d’appalto per un periodo di 18 mesi prima di procedere all’affidamento definitivo della gestione.

Foto 2 di 2



Nella missiva, i titolari della ditta Colombo lamentano la mancata riscossione della tariffa dei parcheggi, come accordato con l’amministrazione, nelle fasi più critiche dell’emergenza Covid e a seguito dell’alluvione, dichiarando di aver perso, tra il 2020 e il 2021, circa 150mila euro. La ditta chiede dunque un adeguamento dell’equilibrio economico della concessione, ma si dichiara disposta a rinunciare ai 150mila euro e al rimborso delle spese che ha sostenuto per installare un parametro e la segnaletica nei pressi della foce del Roja, se il Comune da parte sua rinunciasse all’affidamento transitorio della gestione dei parcheggi a pagamento.