Gare concessioni demaniali marittime, FdI Imperia: «Che il Governo pensi a tutelare imprese nazionali»

Imperia. Le dichiarazioni di Fratelli d’Italia Imperia sulle gare per le concessioni demaniali marittime:

«In questi giorni si è diffusa la notizia dell’inserimento, all’interno del “Ddl Concorrenza” di prossima uscita, della messa a gara delle concessioni demaniali marittime. Il governo si era impegnato a cercare una soluzione per tutelare le migliaia di operatori dei tanti settori che lavorano sul demanio: non solo balneari, ma anche operatori della nautica, della ristorazione, dell’ospitalità alberghiera, e tanti altri.

Ormai le imprese, le categorie, i dipendenti, i fornitori si sono trasformati in eterni precari. In un momento in cui già è difficile la sopravvivenza, ultimamente anche a causa di regole ed imposizioni molto discutibili, chiediamo come Fratelli d’Italia, che il Governo tuteli i propri imprenditori difendendoli, anziché contribuire a lasciarli soli nell’incertezza».