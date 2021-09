Sanremo. Studenti e associazioni oggi sono scesi in piazza a Sanremo con striscioni e cartelli per manifestare contro i cambiamenti climatici.

Si sono ritrovati in piazza Colombo per aderire all’iniziativa nazionale promossa da “Friday for future”: lo sciopero globale per il clima. Una manifestazione per dare maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente e chiedere un cambio radicale dei modelli economici e produttivi e una diminuzione drastica delle emissioni inquinanti prima della Cop 26, la conferenza mondiale a cui ogni Stato dovrà portare i propri impegni per la riduzione delle emissioni e per la risoluzione della crisi climatica.

Tra i partecipanti anche Italia Nostra, Mara Lorenzi di Civicamente Bordighera e Daniela Cassini.