Fratelli d’Italia all’attacco dei capigruppo di maggioranza, «Il triumvirato»

Imperia. Fanno sapere dal locale Circolo di Fratelli d’Italia «Fa piacere constatare che i capigruppo della maggioranza attacchino tutti su bilancio territorio e ambiente, ma si dimentichino di menzionare lo sversamento a mare del depuratore. Abbiamo letto con attenzione l’accorata difesa dell’operato dell’Amministrazione Comunale da parte dei capigruppo di maggioranza Ino Ramoino, Daniele Ciccione e Orlando Baldassarre (il triumvirato)».

Continua la nota stampa «Secondo loro va tutto bene, anzi benissimo!! E siamo noi (non Strescino, Fratelli d’Italia ha un Direttivo cittadino, nel quale l’ex Sindaco Paolo Strescino non compare…) quelli in malafede, solo pronti a far polemica su tutto. Vogliamo ricordare che siamo un partito politico, con una struttura molto organizzata e non abbiamo bisogno di “capi popolo”.

La nota stampa prosegue con i punti a cui tiene FdI «Bene, facciamo allora polemica Amministrativa su alcune tematiche a tutti noi care»

AMBIENTE & TERRITORIO

lo sversamento del depuratore a mare (da un anno circa) l’avete risolto?

Avete risolto il problema della manutenzione del Depuratore, attivato dal Sindaco Strescino e che Voi non siete in grado di gestire e/o di far gestire?

Vi state tanto preoccupando (dopo circa 40 anni) delle Antenne dei Pini del Rosso: ma riguardo a quelle di Costa d’Oneglia, Barcheto, Via Garessio, Via Pirinoli, Piazza Calvi o ai Bardellini, per citarne alcune, che ricadono nel Comune di Imperia, avete assunto posizione?

Avete previsto un piano organico di riasfaltatura in tutte le zone non di “impatto visivo”?

Avete previsto un piano organico per le frazioni?

BILANCIO e AFFIDAMENTI

I fondi della Protezione Civile che menzionate non sono stati prerogativa del Comune di Imperia, bensì di tutti quei Comuni che hanno avuto danni dalle mareggiate del 2018 e hanno presentato progettualità. Con i fondi della Protezione Civile sono state fatte opere importanti, non solo ad Imperia.

L’imposta per la raccolta rifiuti, aumentata anche del 30%, non ritenete sia troppo alta rispetto al servizio ottenuto?

Affidamenti diretti: vogliamo approfondire l’affidamento diretto per il completamento del Teatro Cavour? Approfondiamo gli affidamenti diretti in sub appalto di aziende “in house”? Approfondiamo la tematica della vendita degli immobili comunali (tra parentesi per la maggior parte occupati da attività commerciali) all’asta?

Non è vero che siamo aprioristicamente in malafede nei confronti di questa Amministrazione, ad esempio alcune opere quale il rifacimento della terrazza del “tiro a volo” o il restyling del “parco urbano” sono assolutamente convincenti, però pensiamo che noi sia eticamente corretto, quando le cose non vanno bene o semplicemente si critica l’operato di una Amministrazione, “gettare la croce” sulle Amministrazioni precedenti e invece prendersi i meriti delle cose ben riuscite, anche se magari sono frutto di percorsi più lunghi che magari coinvolgono una miriade di soggetti pubblici e privati. Sempre disponibili ad un confronto intellettualmente onesto.