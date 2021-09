FootGolf, vince il Lnf Championship a Sanremo: Bjorn Bulk si tatua il putting finale

Sanremo. Bjorn Bulk, vincitore del Lnf Championship 2021 di FootGolf e campione a livello mondiale di questo sport, si è tatuato il putting finale che gli ha permesso di trionfare nel torneo di Sanremo. Lo mostra con una foto sui social il campione Bulk.

Bjorn Bulk era tornato in campo, dopo un lungo infortunio, proprio durante il torneo più importante dell’anno di FootGolf, valido per il campionato Lnf Championship 2021, che era stato ospitato, lo scorso luglio, all’interno del prestigioso Circolo Golf degli Ulivi, dove si sono sfidati 250 campioni, tra i quali vecchie glorie della serie A come Gigi Di Biagio, Vincent Candela e Serginho.

Alla fine Bulk riesce a vincere il torneo, organizzato dal manager sanremese Simone Ricci, dal presidente IFDA Massimiliano Suglia e dal presidente LNF ed ex campione di serie A Diego Fuser, andato in scena nella Città dei Fiori: un momento molto importante per lui, di gioia e commozione, che ha deciso di ricordare con un tatuaggio. Avrà così per sempre un “pezzo” di Sanremo su una gamba.