Flavio Briatore contro le autostrade liguri: «Fanno schifo come chi le amministra»

Genova. «Le autostrade italiane fanno schifo, chi le amministra fa schifo, non è possibile avere code che ti fanno uscire dall’autostrada, ti fanno rientrare; trattano la gente come degli stracci».

Duro sfogo dell’imprenditore Flavio Briatore sui suoi profili social che negli scorsi giorni è rimasto imbottigliato nel traffico lungo la rete autostradale ligure, in direzione Genova, dove le code chilometriche sembrano ormai una situazione all’ordine del giorno.

«Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dobbiamo chiedergli i danni, ma non si può, è per rispetto della gente – prosegue il manager – . É tutta l’estate che è così, tutti bloccati e la cosa incredibile è che non vedi nessuno di loro che lavora, nessun operaio, nessuna impresa, ma dove sono? Ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, però ti aspetti che qualcuno faccia qualcosa, niente, non fanno assolutamente nulla, non c’è nessuno. Poi ti scrivono “coda di 5 chilometri per lavori in corso”, ma lavori in corso non ce ne sono, non abbiamo visto operai in 200 chilometri è veramente una presa per il culo».