Festa della birra a Cipressa, al via l’Oktober Forst

Cipressa. L’associazione “Amici della Musica e dell’Arte” è lieta di invitare tutti alla manifestazione di oggi, sabato 25 settembre, a Cipressa. Un mercatino artigianale, laboratori artistici per bambini ed esibizioni musicali avranno luogo in piazza Martini (in centro paese) in occasione della “Oktober Forst”, festa della birra organizzata da “I compagni di Bacco” ed il ristorante “Buona Vita”.

«Un’occasione per passare un sabato diverso a Cipressa, ridente paese collinare affacciato sul mare, a pochi minuti dalla via Aurelia e dal porto degli Aregai. Potrete passeggiare tra i caruggi liguri, visitare la magnifica piazza Martini, nel centro del paese. Qui vi attenderanno gli artigiani che esporranno i loro lavori in legno, ceramica, fimo, cucito creativo, vetro, cuoio, materiali di riciclo; tutti questi materiali sono trasformati in oggetti di arredo, bigiotteria di alta qualità, il tutto ovviamente fatto a mano, dai nostri soci artigiani presenti con le loro creazioni» – dicono gli organizzatori.

Ad allietare il pomeriggio troverete gli allievi della scuola Do-Re-Musica di Taggia che, guidati dal maestro Mirko Schiappapietre, si esibiranno in uno spettacolo di brani suonati e cantati rigorosamente “live”.

«Per tutti i bambini che verranno a Cipressa ci sarà l’occasione di diventare anche loro artisti artigiani: partecipando ai laboratori organizzati per loro, sotto la sapiente guida delle insegnanti Mariangela Zavattieri e Giovanna Siclari, potranno creare un oggetto con le loro mani e la loro fantasia e portarlo a casa a ricordo della manifestazione» – dicono gli organizzatori.

Questo il programma:

Dalle 10 alle 23: Mercatino di artigianato artistico e aziende agricole locali.

Dalle 16: esibizione dei musicisti e cantanti allievi della Scuola di Musica della Associazione “Do-Re-Musica” di Taggia

Dalle 17: laboratori artistici per bambini

Dalle 18 alle 24: apertura stand della Oktober Forst” con birra, würstel e musica a volontà.