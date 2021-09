Eventi d’autunno al Museo “Girolamo Rossi” di Ventimiglia

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, da sempre impegnato a mantenere viva l’attenzione sulla cultura e sul patrimonio locale, prosegue la sua attività con un ricco calendario di appuntamenti autunnali.

Riprendono le escursioni didattiche lungo l’antica Via Iulia Augusta, con due eventi dedicati alle ville e ai giardini storici: venerdì 8 ottobre, visita ai giardini pensili di Palazzo Galleani e Palazzo Biancheri nel centro storico di Ventimiglia, con l’accoglienza e la guida di Erino Viola, storico e appassionato cultore delle tradizioni locali; si prosegue venerdì 29 ottobre, con la visita al giardino di Villa Boccanegra e l’affascinante storia della botanica inglese Ellen Willmott curata da Ursula Salghetti Drioli Piacenza, vicepresidente dell’Associazione “Amici dei Giardini Botanici Hanbury”. Le passeggiate didattiche, con partenza alle 14.30 dal Forte dell’Annunziata, prevedono un numero massimo di 15 partecipanti con prenotazione.

Domenica 10 ottobre per il ciclo “Famiglie al MAR”, in occasione della F@Mu, Giornata nazionale famiglie al Museo, propone attività e laboratori dedicati a bambini e famiglie a partire alle 15 (domenica 3 ottobre il percorso espositivo sarà chiuso al pubblico).

Il sabato successivo, sabato 16 ottobre, ospiterà invece l’inaugurazione del 35° anno accademico della Unitre Intemelia, presieduta dalla prof.ssa Giannina Borelli Comandi, con la prolusione del professor Mauro Mazzon, direttore dei corsi Unitre.

Per informazioni e prenotazioni: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, 18039, tel 0184.351181 – museoventimiglia@gmail.com – www.marventimiglia.it. Per l’ingresso al Museo è necessario il Green Pass.

