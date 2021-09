Errata somministrazione della seconda dose, la risposta di Asl1: «Siamo rammaricati»

Sanremo. La replica dell’Asl1 Imperiese al caso di Simeon Simeonov, 36enne che oggi al centro vaccinale del Palafiori a causa di un errore ha ricevuto la vaccinazione con Astrazeneca invece di Moderna:

«Asl1 è rammaricata per quanto accaduto quest’oggi al paziente. Pertanto, è stato messo immediatamente in atto il protocollo sanitario che si applica in questi casi e il paziente sarà seguito dal nostro personale sanitario nell’ambito della vigilanza farmacologica.

Nel contempo Asl1 eseguirà gli accertamenti necessari, tramite un’indagine interna, atta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, che ha portato a questo spiacevole episodio».