Elezioni amministrative a Seborga, tutti i nomi della lista civica Ragni Sindaco

Seborga. Sono sei uomini e quattro donne i candidati alla carica di consigliere a sostegno di Pasquale Ragni, 70 anni, ex direttore dell’ufficio postale di Seborga e candidato sindaco per la lista civica “Progetto Seborga“.

I dieci candidati, tutti residenti a Seborga, sono: Angiolino Bassi, 75 anni, produttore cinematografico; Carlo Biancheri, 70 anni, geometra; Mauro Catena, 59 anni, artigiano edile; Monica Giordana, 34 anni, coltivatrice diretta; Davide Gozzini, 70 anni, falegname in pensione; Susanna Millo, 57 anni, insegnante; Angelo Piombo, 56 anni, floricoltore; Ciro Scelsi, 53 anni, infermiere; Marila Trungadi, 28 anni, imprenditrice e Monica Zantedeschi, 57 anni, impiegata.

Nel programma elettorale (scaricabile qui in versione pdf), grande attenzione all’agricoltura e all’ambiente, con l’istituzione di una commissione De.Co. per la valorizzazione del territorio, la cura e la manutenzione del verde urbano e il progetto “Un albero – Un residente” per la ripiantumazione degli alberi da fusto. Poi opere pubbliche e urbanistica, tra cui l’allargamento di via della Zecca, la realizzazione di nuovi posti auto e quella di un’area verde con giochi destinati ai più piccoli. Non mancano, infine, progetti legati al sociale, allo sport e al turismo.