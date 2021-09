Elezioni amministrative 2021, le modalità di accesso agli spazi per propaganda elettorale

Imperia. Riviera24.it comunica la propria disponibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 a quanti intendono concorrere a vario titolo e ruolo per le elezioni amministrative fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 di acquisire spazi e servizi di propaganda innovativa elettorale online.

Ai sensi di legge pertanto verrà data visibilità e spazio a tutti coloro aderiscano al format concordato, seguendo cronologia delle richieste. La pubblicità elettorale sarà a rotazione senza un ordine fisso.

Per informazioni sui servizi, dettagli e modalità è possibile contattare il quotidiano online Riviera24.it alla mail pubblicita@riviera24.it oppure al numero di telefono 0184 591488. Il listino prezzi è consultabile presso la redazione situata in via Giacomo Matteotti 154 a Sanremo. L’IVA ammonta per legge al 4%.

Secondo l’art. 7 comma 2 della legge 28/2000, i messaggi elettorali sulla stampa quotidiana devono essere limitati alla pubblicazione di: presentazioni delle liste con i loro candidati e i loro programmi, santini elettorali, confronto tra i candidati, annunci di discorsi, conferenze, tavole rotonde e dibattiti, pubblicazioni per la promozione degli intendimenti programmatici e delle linee di governo.