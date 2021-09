Sanremo. «Coltivare i talenti» è questa la parola d’ordine che ha ispirato Mr Fijodor, artista imperiese specializzato in murales, nel realizzare il graffito di Area Sanremo 2021. Ed è per questo che i musicisti dipinti a bomboletta spray sul cartellone che capeggia vicino al campo si basket di corso Cavallotti, sono rappresentati come piante che devono crescere.

L’opera, iniziata stamattina, è stata completata verso le 19. Le iscrizioni ad Area Sanremo si sono aperte ieri e il 22 ottobre inizierà l’unico concorso che dà la possibilità a quattro artisti emergenti di poter accedere alla serata finale di “Sanremo Giovani”, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Il cartellone pubblicitario ha preso vita grazie alla collaborazione con Mr Fijodor, street art di Imperia, e Daniele Decia, fondatore Question Mark – Galleria di Arte Diffusa di Milano e Finale Ligure. L’immagine è quella di una band di giovani artisti che suonano una serie di strumenti radicati nel terreno come se fossero piante. «L’intento è quello di comunicare che c’è qualcosa di già solido ma che deve essere fortificato come se fossero piante da innaffiare» spiega Daniele Decia.