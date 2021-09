Eccellenza, Taggia Calcio vince ancora: battuto Varazze 1912 Don Bosco

Taggia. Terza vittoria di seguito per il Taggia Calcio nel campionato di Eccellenza, valido per la stagione sportiva 2021-2022. La squadra di mister Siciliano, oggi, ha infatti superato Varazze 1912 Don Bosco durante la terza giornata del girone A.

Allo “Sclavi” di Arma di Taggia, i padroni di casa hanno avuto la meglio sugli ospiti per 1 a 0 grazie al gol di Scappatura al 15′ del secondo tempo.

Il Taggia Calcio, che conquista così la vetta della classifica, tornerà in campo domenica 3 ottobre alle 15 per affrontare, in trasferta, la Cairese. La partita andrà in scena allo stadio Cesare Brin a Cairo Montenotte.

Taggia 1 (Scappatura) – Varazze 1912 Don Bosco 0

Taggia: D’Ercole, Cortese, El Kamli, Sadki, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Scappatura, Miceli, Gambacorta. A disposizione: Laura, Rotolo, Negro, Salmaso, Orengo, Carletti. Allenatore: Siciliano.

Varazze 1912 Don Bosco: Faggiano, Cavallone, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Iardella, Brini, Perasso, Cavallone, Caruso. A disposizione: Parodi, Petrone, Farci, Rossi, Valle, Daudo, Berardinucci, Aiello, Iardella. Allenatore: Berogno.