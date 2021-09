Eccellenza, con la doppietta di Andrea Ala il Ventimiglia vola

Ventimiglia. Una doppietta di Andrea Ala, autore di una grande prestazione, permette al Ventimiglia Calcio di proseguire il campionato di Eccellenza a punteggio pieno. L’Ospedaletti incassa due gol, poi accorcia: tutto nel primo tempo di una partita cominciata con quasi un’ora di ritardo a causa della terna arbitrale bloccata a Ceriale da un incidente. Adesso i granata sono attesi ad una vera e propria “prova del 9” con due prime della classe: il Genova calcio in trasferta e il Finale in casa.

I primi minuti del derby fanno registrare un equilibrio quasi perfetto. Gli orange non sembrano più quelli di Coppa, nonostante tre assenze importanti (Fici, Cambiaso, Calderone). La difesa è ben organizzata attorno a due ex granata (Ambesi e Alberti), l’attacco punge ma senza troppa convinzione. Al 12′ Salzone ruba una palla in area ma il tiro sorvola la traversa. Al 17′ ci prova Allegro con identico risultato.

Il primo gol dei granata arriva alla mezzora. Cross di Ierace, Ventrice respinge, la sfera cade nell’area piccola, irrompe Ala che realizza. Due minuti dopo, una rete fotocopia: questa volta è Sparma a crossare dalla linea di fondo, il portiere orange smanaccia malamente, tapin vincente di Ala.

Ad un minuto dal riposo, l’Ospedaletti accorcia nel corso di una mischia in area: il più lesto di tutti è Biffi, la sua zampata permette alla palla di infilarsi nell’angolino sinistro di Scognamiglio.

Si va al riposo sul 2-1. Durante tutto il secondo tempo, gli orange provano a rimediare ma il Ventimiglia non perde mai la testa. L’unico episodio di rilievo è l’infortunio ad Allegro che potrebbe anche essere grave, bisognerà valutare nei prossimi giorni.

Ventimiglia Calcio-Ospedaletti Calcio 2-1 (32′ 34′ Ala), (44′ Biffi)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Alessio Salzone, Sparma, Allegro, Addiego, Rea, Ala. A disposizione: Dodaro, Eugeni, Oliveri, Andrea Salzone, Bestagno, Morscio, Managò, Mamone, Bertone. Allenatore: Lamberti

Ospedaletti Calcio: Ventrice, Negro, Semati, Martini, Ambesi, Alberti, Cassini, Martelli, Biffi, Schillaci, Aretuso. A disposizione: Leone, Rovere, Facente, Valcelli, Barbagallo, Ceriolo, Alasia, Fici. Allenatore: Biffi.