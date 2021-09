E’ uscito “Guida ai film di fantascienza di John Carpenter”: il libro del sanremese Paolo Prevosto

Sanremo. E’ uscito “Guida ai film di fantascienza di John Carpenter” a cura del sanremese Paolo Prevosto.

John Carpenter è considerato da decenni “maestro dell’horror”, titolo meritato grazie all’eredità che il genere ha ricevuto dalle sue opere, tuttavia tale titolo rischia di appannare ciò che questo straordinario regista ha donato anche al genere fantascientifico. L’intento di questo volume è infatti porre l’attenzione su ciò che Carpenter ha fatto per il cinema di fantascienza. Dopo averlo incontrato di persona, è stato chiaro che la fantascienza fu effettivamente il suo primo amore in termini cinematografici.

La scelta di impostare questo libro con un taglio decisamente documentaristico è dovuta al desiderio di esporre i fatti, epurandoli da congetture o valutazioni estranee ai film in oggetto nella loro originalità. In queste pagine sono contenute le storie, gli aneddoti e le curiosità che orbitano intorno alle produzioni fantascientifiche di quest’ultimo, grazie ai racconti e alle memorie che Carpenter ed alcuni addetti ai lavori hanno deciso di condividere per la realizzazione di questo volume. Un percorso attraverso un pezzo importante di storia del cinema, arricchito da foto inedite e interviste esclusive.

Il libro, formato 17×24 e brossura filo refe con alette, ha 272 pagine completamente illustrate a colori ed è edito nella collana Off Topic Libri di Italia Storica. Per info e ordini via mail a italiastorica@hotmail.com.