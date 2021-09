Imperia. Il questore Pietro Milone, 60 anni, lascia Imperia. Giunto nel Ponente Ligure nel febbraio del 2020, Milone ha ricoperto il ruolo apicale di questore di Imperia per diciannove mesi. Prenderà il suo posto il questore Giuseppe Peritore, mentre Milone sarà questore a Siena.

«Sono stati mesi difficilissimi – ha detto il questore – Da subito, appena insediato, mi sono ritrovato con il primo dpcm. Sotto il profilo amministrativo è stato complicato e, inoltre, c’era da gestire la situazione all’esterno che era ancora più complessa, con le persone strette tra le norme». «In più – aggiunge – Ci siamo ritrovati da subito con il problema di Ventimiglia, la chiusura del Campo Roja e l’emergenza migranti fuori dal campo, non più in un luogo dove i migranti erano controllabili e gestibili, ma al di fuori. E oggi posso dire: l’abbiamo gestita bene». Milone ha ricordato la brutale aggressione a Moussa Balde, quale unico momento davvero difficile per Ventimiglia. «Gli autori li abbiamo comunque individuati dopo poche ore».

«E’ facile fare reclami alla stampa in cerca di consensi mentre noi, forze di polizia, siamo stati nelle piazze a combattere il dissenso», ha aggiunto. «Non si dica mai più che Ventimiglia è stata abbandonata», ha detto poi Milone, ricordando l’impegno quotidiano di 54 agenti di polizia: «A Ventimiglia c’è una concentrazione di forze dell’ordine che è maggiore di quella presente nelle città di mafia – ha spiegato – Negli ultimi nove mesi il prezzo pagato dalla polizia è di 16 feriti per un. totale di 183 giorni di prognosi».

«Sanremo è una città sana», ha detto ancora Milone, ricordando la gestione dell’ultima Festival di Sanremo, un Festival anomalo, con un piano della sicurezza cambiato diverse volte in virtù delle possibili polemiche e proteste legate alla pandemia da Covid-19.

Unico rimpianto: quello di non aver inciso sulla criminalità organizzata «come avrei voluto, ma ho dato il via a indagini che spero potranno portare presto i loro frutti».

Romano, Pietro Milone è laureato in giurisprudenza. In polizia dal 1988, dopo il corso di formazione è stato assegnato alla Questura di Terni, dove ha diretto l’ufficio stranieri, passando successivamente alla squadra mobile. In seguito ha diretto un nucleo di polizia giudiziaria appositamente istituito per lo smantellamento del sodalizio criminale denominato banda della Magliana, il cui capo storico ha poi tratto in arresto in Venezuela.

Nel 1994 è stato trasferito al dipartimento della polizia di Stato – direzione centrale della polizia criminale – servizio contrasto grande criminalità. Dal 2000 è stato assegnato al servizio centrale operativo della polizia di Stato.

Dal 2001, trasferito alla Questura di Rieti, ha diretto la squadra mobile. Promosso primo dirigente nel 2005, dopo il corso di formazione è stato assegnato alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato, dove, dal 2007 ha ricoperto l’incarico di vice direttore del servizio polizia ferroviaria, partecipando tra l’altro a 61 incontri internazionali.

Dal 2012 al 21 giugno 2016 ha ricoperto l’incarico di vicario del questure di Viterbo per poi diventare vicario del questore di Livorno.